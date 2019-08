Den Start ins Berufsleben gestalten

Traditionell findet zum Start der Ausbildung bei Mercedes Herbrand eine Tour durch verschiedene Standorte des Familienunternehmens statt – so auch in diesem Jahr. Dabei hatten die Auszubildenden direkt zu Beginn die Möglichkeit, sich kennenzulernen und einen ersten Einblick in die Unternehmensstruktur zu bekommen.

Dass eine Ausbildung in der Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Kevelaer eine gute Zukunftsperspektive bietet, zeigen die Übernahmezahlen der vergangenen Jahre. Etwa 60 Prozent aller Mitarbeiter haben ihre Ausbildung bei Herbrand absolviert. Auch in diesem Jahr beendeten 42 Auszubildende ihre Ausbildung, wovon 29 Absolventen ihren beruflichen Weg weiter in der Herbrand-Gruppe gehen. Besonders stolz sind sowohl die Geschäftsleitung als auch die Ausbildungsverantwortlichen auf einige Bestenehrungen im Laufe der Jahre.

Erste Kontakte knüpfen

„In einem Unternehmen mit unserer Größe ist die Kenntnis der Centerstruktur in vielen Aufgabenbereichen von besonderer Wichtigkeit. Darum geben wir den Fachkräften von Morgen jedes Jahr mit Ausbildungsbeginn die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von einigen Standorten zu machen. Gleichzeitig können dabei erste Kontakte geknüpft werden“ erklärt Richard Lacek-Herbrand, Geschäftsführer der Herbrand-Gruppe.

Um den Einstieg ins Berufsleben optimal zu gestalten, folgt in der zweiten Ausbildungswoche eine dreitägige Einführungsveranstaltung. Hierbei stehen zum einen das intensive Kennenlernen der Auszubildenden untereinander und zum anderen erste Schulungsmaßnahmen im Vordergrund. In Workshops, die zum Teil nach kaufmännischer und technischer Ausbildung getrennt durchgeführt werden, geht es um die Vermittlung von grundlegenden Arbeitsstrukturen und Verhaltensweisen, aber auch um wichtige Informationen rund um das Automobil und die Marke Mercedes-Benz.

Zum Ausgleich folgen sportliche Aktivitäten. Zudem steht die Geschäftsführung am ersten Nachmittag in Form von Expertenrunden zur Verfügung, sodass die neuen Auszubildenden mit dem Unternehmensgefüge und den einzelnen Sparten vertraut gemacht werden. Ein gemeinsames Grillen im Anschluss rundet den Experten-Nachmittag ab.

Zahlreiche Ausbildungsberufe und duale Studiengänge

Dass die Ausbildung im Hause Herbrand vielseitig ist, zeigt bereits das Angebot der Ausbildungsberufe: Kfz-Mechatroniker/-in für Pkw oder Nfz, Automobilkauffrau/-mann, Fachkraft für Lagerlogistik, Kauffrau/-mann für Büromanagement, Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung oder Systemintegration und Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation. Darüber hinaus bietet die Unternehmensgruppe die dualen Studiengänge Bachelor of Arts Betriebswirtschaft + Kauffrau/-mann für Büromanagement, Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen sowie Bachelor of Science Informatik Softwaresysteme + Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung an.

Das Familienunternehmen mit rund 20 Standorten am Niederrhein und im Westmünsterland macht sich bereits seit Generationen für die Ausbildung junger Menschen stark. Interessierte können sich ab sofort für das Ausbildungsjahr 2020 online bewerben. Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf www.herbrand.de/ausbildung.