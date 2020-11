Seit vergangenem Freitag, 13. November, hat in der ehemaligen Weltbild-Filiale an der Hauptstraße 22 in Kevelaer der Laden „Weihnachtsblickfang“ seine Türen geöffnet. Jutta Friedrich, Petra Erkens und Elke Linßen bieten dort eine bunte Auswahl an Weihnachtsartikeln an, die meist in liebevoller Handarbeit gefertigt sind. Gleich am ersten Tag tummelten sich viele Besucher im neuen Laden, die dem Trio viele positive Rückmeldungen schenkten...