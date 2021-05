Der Heimtiernahrungshersteller

Man verfügt schon heute über eine der modernsten Produktionsstätten für Tiernahrung in ganz Europa. Mehr als 60.000 Tonnen Hunde- und Katzenfutter werden hier an der Industriestraße alljährlich produziert. Das vollautomatische Hochregal-Lager wurde in den ersten Monaten zur Pilgerstätte für Technik-Interessierte. In nur 15 Jahren hat sich die Mitarbeiter*innenschaft auf 158 mehr als verdreifacht. Im selben Zeitraum wurden stolze 45 Millionen Euro in den Standort investiert, der sich auf einen weiteren Wachstumsschub freuen darf. Die Rede ist von „MERA – The Petfood Family“.

Weitere Produktionsstätte



Im Januar 2023 wolle man die weitere nachbarliche Produktionsstätte, das größere Hochregal-Lager und die neuen Büros in Betrieb nehmen, verriet Firmenchef Felix Vos nun seinen Gästen, der Landrätin Silke Gorißen und Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. Einen zweistelligen Millionenbetrag wird man bis dahin wohl in die Hand nehmen müssen, betonte der Geschäftsführer und signalisierte, dass man bis dahin auch weitere internationale Märkte erschließen möchte. Kein Zweifel: MERA macht Mut in wirtschaftlich außergewöhnlichen Zeiten.

Für nahezu zwei Stunden streifte Felix Vos die lange, seit drei Generationen währende Firmengeschichte vom einstmals in Wetten beheimateten Mischfutterwerk Vos bis zum heutigen Vorzeige-Unternehmen für hochwertige Hunde- und Katzennahrung. In 40 Länder Europas exportiert man zur Stunde vom Standort in Kevelaer aus, hat Afrika, Asien, Nord- und Südamerika auf der MERA-Weltkarte stehen. Und lässt ungeachtet dessen keinen Zweifel daran, dass man seine Rohstoffe bevorzugt aus der Region bezieht, dass man für die ureigene Mitarbeiter*innenschaft ein „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ ist und „das Thema Achtsamkeit eine Herzensangelegenheit“ ist. „Als Familienunternehmen haben wir eine Seele“, formulierte Felix Vos an diesem Nachmittag seine Anstrengungen zugunsten eines überzeugenden Betriebsklimas. Das gehöre wie selbstverständlich zu MERA in dieser „emotionalen Branche“. Darüber hinaus liegt dem Familienunternehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen und somit war – neben der ZNU-Zertifizierung vor zwei Jahren – die klimaneutrale Produktion ein weiterer logischer Schritt im Bestreben, nachhaltig für Mensch und Tier zu produzieren – übrigens als erstes Unternehmen in der Tiernahrungsbranche.

Nur nebenbei sei erwähnt, dass die Beschäftigten im Hause MERA ihre Hunde mit zum Dienst bringen dürfen und Landrätin Silke Gorißen einen Vierbeiner ihr eigen nennt, der die Produkte der Petfood Family sehr zu schätzen weiß. Seit 2018 steht der Wir-Gefühl prägende Zusatz der Petfood Family auf jedem MERA-Produkt. Länger schon hält der Boom in der Kleintier-Branche an und sorgt mit dafür, dass die Anteile am Markenabsatz der Kevelaerer Vorzeige-Adresse stetig wächst.

60 neue Mitarbeiter*innen



Groß- und Außenhandels-Kaufleute werden hier ausgebildet, Fachkräfte für Lebensmitteltechnik und Elektriker*innen. Und die Übernahme-Chancen für die Fachkräfte von morgen stehen hier am Rande der Wallfahrtsstadt ausgesprochen gut. Ist Firmenchef Felix Vos doch sehr überzeugt davon, dass sein Unternehmen bis zur Vollendung des nächsten Bauabschnitts im Januar 2023 um weitere 60 Mitarbeiter*innen wachsen dürfte.