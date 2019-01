Die Showgirls heben ab

Die Showgirls des VFR Blau-Gold Kevelaer starten mit Schwung ins neue Jahr und in die heiße Zeit der neuen Karnevalssession. Mit dem Tanz „Time for Africa“ konnten sie 2018 auf der Bühne viele Zuschauer begeistern.

Außerdem belegten sie im vergangenen Jahr den dritten Platz bei den Duisburger Tanztagen in der Kategorie „High Level“.

Sieben Neuzugänge

Mit dem neuen Jahr und der Karnevalssession 2018/2019 stellen die Showgirls nun einen neuen themenbezogenen Showtanz vor. Dabei konnten sie sich über sieben neue Tänzerinnen freuen. Auch für die nächste Session können sich Mädels ab 17 Jahren, die ein „Showgirl“ werden wollen, per E-Mail melden (s. unten).

Eine neue Choreografie bedeutete für die Tänzerinnen intensives Training, kreative Ideen und persönliches Engagement, aber auch viel Spaß und Freude am Tanzen.

Dieses Jahr hält es die 25 Tänzerinnen nicht mehr auf der Bühne, denn sie heben als „VFR Astrogirls“ ab in die unendlichen Weiten des Weltalls. Mit dem Raumschiff startet der Flug von der Erde ins Universum, durch die Milchstraße, vorbei an den Abermilliarden Sternen. Sie erkunden Planeten, fliegen vorbei an der Sonne und landen schließlich auf dem Mond.

Während der aufregenden, manchmal auch gefährlichen Reise begegnen sie Aliens und lassen sich durch die Schwerelosigkeit des Alls gleiten. Dazu wurden kreative Tanzschritte und passende Requisiten entwickelt. Natürlich werden die Zuschauer auch wieder mit vielen verschiedenen Hebefiguren in den Bann gezogen.

Die Showgirls jedenfalls sind bereit für die heiße Phase der Karnevalssession und freuen sich darauf, bei den Kevelaerer Kappensitzungen Groß und Klein mit ihrer Reise ins Weltall zu verzaubern: Bei der Kappensitzung für Jung und Alt am Freitag, 22. Februar, bei der Großen Kappensitzung am Samstag 23. Februar und bei der Kinderkappensitzung am Sonntag, 24. Februar.

Nach den Karnevalstagen werden die „VFR Astrogirls" ihren Tanz auf verschiedenen Wettbewerben präsentieren und ihr Können weiter unter Beweis stellen. Auf Unterstützung und Ansporn freuen sie sich immer sehr.

