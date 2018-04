Die Schulkonferenz der Gesamtschule Kevelaer-Weeze beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie der Standort Weeze fit für die Zukunft gemacht werden soll. Die Gemeinde Weeze schlägt ein Sanierungs- und Modernisierungsprogramm in Höhe von rund fünf Millionen Euro vor. Aufgrund der Kooperationsvereinbarung müsste die Stadt Kevelaer etwa 2,33 Millionen Euro beisteuern (das KB berichtete). Unter Berücksichtigung des heute Abend zu treffenden Votums der Schulkonferenz will sich am kommenden Dienstag der Schul- und Sportausschuss entscheiden, ob er die Pläne mitträgt oder eine andere Lösung favorisiert. Einige wichtige Fragen dazu wurden bereits im Vorfeld erörtert.

Schulleiter Michael Cuypers bestätigte, dass auch die Gesamtschule die typischen Probleme von Schulen mit zwei Standorten habe, darunter vor allem das unerträgliche Pendeln zwischen Kevelaer und Weeze, wovon Schüler und Lehrer betroffen seien. Insbesondere, weil an der Gesamtschule das Fachlehrerprinzip herrsche, entstehe dieses Problem: Während beim Klassenlehrerprinzip rund 80 Prozent des Unterrichts vom Klassenlehrer erteilt werde, gebe es an der Gesamtschule ab der fünften Klasse AGs, ab der sechsten Klasse Wahlpflichtunterricht bezüglich der zweiten Fremdsprache und ab Klasse sieben die Fachleistungsdifferenzierung. Da das Pendeln in de…

