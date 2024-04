Brocante erleben

Am 14. April 2024 findet zum dritten Mal der „Brocante Markt“ in Kevelaer mit so vielen Händlern wie noch nie statt.

Knapp 60 Stände sind in der Busmannstraße, der Hauptstraße, der Marktstraße sowie dem Kapellenplatz und dem Luxemburger Platz verteilt. Bereits im letzten Jahr konnte der von „Heerenlanden Events“ und dem Kevelaer Marketing organisierte Markt viele Besucherinnen und Besucher anziehen.

Rund 14.000 Interessierte ließen sich 2023 von hochwertigem Trödel, Antiquitäten und Raritäten begeistern.

„Die hohe Besucherzahl und die gute Resonanz der Besucher bleibt auch den „Brocanteuren“ nicht verborgen. Deshalb haben wir in diesem Jahr noch weitere Standorte besetzt, um alle Händler unterzubringen,“ freut sich Citymanager Tobias Nelke.

Zwischen 11 und 18 Uhr lädt der Markt auch in diesem Jahr zum Stöbern an den verschiedenen Ständen ein. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucher im Rahmen des Sonntags-Shoppings außerdem in der Innenstadt bummeln.

Zauber vergangener Zeiten

Ob Möbel, Wohnaccessoires oder Bekleidung – Brocante, das sind alte Unikate, umgeben vom Zauber vergangener Zeiten, voller Geschichten und Lebensspuren. Qualität, Originalität und eine liebevolle Präsentation stehen im Vordergrund.

„Es freut uns, dass der ‚Brocante Markt‘ mit seinem ausgefallenen Angebot in den letzten Jahren schon so viel Anklang gefunden hat und hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr noch mehr Besucher nach Kevelaer ziehen können,“ sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Besucherinnen und Besucher des „Brocante Markts“ in Kevelaer dürfen sich auf wertigen Trödel, Antiquitäten sowie Raritäten freuen.