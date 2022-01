Karl Bay geht, Ellen Bormann geht ins zweite Glied

In der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirates der Wallfahrtsstadt Kevelaer gab es zwei Verabschiedungen: Zum einen wurde der langjährige Vorsitzende des Seniorenbeirates, Karl Bay, verabschiedet. Außerdem wurde Ellen Bormann als Vorsitzende verabschiedet. Sie bleibt aber Mitglied des Seniorenbeirates.

Karl Bay hatte als Nachfolger von Heinz Daniels im Jahr 2004 den Vorsitz des Seniorenbeirats übernommen, den er bis 2014 innehatte. Nach dem zu frühen Tod seiner Nachfolgerin Elisabeth George ist er 2016 für zwei Jahre wieder als Vorsitzender eingesprungen. Anschließend übergab er den Stab im Januar 2017 an Ellen Borman, blieb aber dem Seniorenbeirat bis zum 31. Dezember 2021 erhalten. Fast zwei Jahrzehnte lang hat er sich in unserer Stadt durch zahlreiche Leistungen verdient gemacht. In seiner Abschiedsrede hat der langjährige Wegbegleiter von Karl Bay, André Marchi, ihm für sein Wirken im Dienste der älteren Generation gedankt und er wünschte ihm viel Freude, viele schöne Jahre mit der Familie, den Freunden und vor allem beste Gesundheit.

„Von der Spitze steigst Du heute aus”

André Marchi hat auch Ellen Bormann lange im Seniorenbeirat begleitet, insgesamt 13 Jahre. Fünf Jahre davon war Ellen Bormann die stellvertretende, aber faktisch erste Vorsitzende des Seniorenbeirates. Marchi wies darauf hin, dass auch in dieser Zeit vieles erreicht wurde und fügte hinzu: „Nun aber wollen wir anerkennend feststellen: Von der Spitze steigst Du heute aus und reihst Dich nun ins zweite Glied ein. Du warst in der Öffentlichkeit der Kopf des Seniorenbeirats. Mit Dir verliert dieser sein Gesicht in den Medien, denn regelmäßig konnte man Fotos von Dir in den Zeitungen sehen.“

Fünf Jahre lang, von Januar 2017 bis zu ihrem Rücktritt im November 2021, hat Ellen Bormann mit Weitsicht, Verhandlungsgeschick und Führungsqualität ihre Vorstellungen und Ziele erreicht und den Seniorenbeirat weiterentwickelt. Die Stadt Kevelaer und ihre Einwohner*innen, aber auch die Mitglieder des Seniorenbeirates sind ihr überaus dankbar für den persönlichen Einsatz. Marchi schloss mit den Worten: „Mache es gut, liebe Ellen, und bleibe vor allem gesund.“

Das „Einreihen“ ins zweite Glied wurde dann bei der Wahl des neuen Vorsitzenden und der Stellvertretung vollzogen. Als neuer Vorsitzender des Seniorenbeirates wurde Josef Lipka gewählt, und als seine Stellvertreterin – wie könnte es anders sein – Ellen Bormann.