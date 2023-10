Tipps für Eltern zur Berufsorientierung

Mütter und Väter sind die wichtigste Begleitung für junge Menschen im Prozess der Berufswahl. Um sie mit Informationen und Tipps zu unterstützen, bieten der Kreis Kleve, das Team der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) des Kreises Kleve und die Agentur für Arbeit Wesel unter dem Motto „Eltern mit Wirkung“ ab dem 17. Oktober eine Aktionswoche an.

Die Berufswahl ist für junge Menschen ein spannender Weg mit vielen Herausforderungen. Gut, wenn es Eltern und Erziehungsberechtigte gibt, die dabei mitwirken und unterstützen. Doch meist liegt die eigene Ausbildung schon lange zurück, und seitdem haben sich der Arbeitsmarkt und viele Berufsbilder deutlich verändert, unter anderem durch die Digitalisierung. In der Aktionswoche erhalten interessierte Mütter und Väter Anregungen und Tipps, wie sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs den Prozess der Berufswahl angehen und meistern können. Dazu gibt es interessante Vorträge und Gespräche in lockerer Atmosphäre – digital und vor Ort in Geldern und Kleve.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind im Internet unter https://eveeno.com/elternarbeit zu finden. Die Veranstalter freuen sich über eine Anmeldung, aber auch Kurzentschlossene können gerne spontan vorbeikommen.

Das Programm:

Die Rolle der Eltern im Berufswahlprozess und Wege nach Klasse 10: Kolpinghaus Kleve, Kolpingstraße 11, 47533 Kleve, Dienstag, 17. Oktober, 17 bis 19 Uhr

Ausbildung ist Zukunft – Perspektiven für mein Kind, digital per Skype: Mittwoch, 18. Oktober, 17.30 bis 18.30 Uhr

Offenes Elterncafé: Coworking-Space Geldern, Glockengasse 7, 47608 Geldern, Donnerstag, 19. Oktober, 15.30 bis 18.30 Uhr

Wege nach dem Abitur: Agentur für Arbeit Geldern, Egmondstraße 2, 47608 Geldern, Donnerstag, 19. Oktober, 18.30 bis 19.30 Uhr