Danny N. Grübl bringt die Marienstadt in seine Arbeit ein Geschenke aus Holz mit Bezug zu Kevelaer

Durch seine Freundin Sophia Lehnen kam Danny N. Grübl dazu, auch für Kevelaer Holzarbeiten anzufertigen. Foto: DdB

Wie kann man eine Weinbox so stilvoll gestalten, dass sie ein Hingucker wird und mit einer Kerze tolle Schatten wirft? Diese Frage beschäftigte Danny N. Grübl so lange, bis die Idee gereift war, sich mit einem eigenen Unternehmen selbständig zu machen.

Nun bietet der Jüchener seit fast zwei Jahren neben Weinboxen auch Wanduhren, Schlüsselanhänger, Pflanz- und Aufstellschilder aus Holz an. Alle Produkte sind handgefertigt. Durch seine Freundin Sophia Lehnen kam schließlich der Bezug zu Kevelaer. „Ich bin sehr oft in Kevelaer. Ich finde diese Stadt wunderschön“, sagt er und hat deshalb einige Kevelaer-Motive für Weinboxen und Aufstellschilder entworfen.

Der gelernte Elektroniker und Softwareentwickler hatte immer schon ein Faible fürs Handwerken und freut sich, wenn er mit Holz arbeiten kann: „Ich habe immer schon gerne etwas aus Holz gearbeitet. Holz mag ich einfach“.

Schon sein Opa war Schreiner und nun arbeitet der Enkel an dessen alter Werkbank. Sogar aus Reststücken macht er noch kleine Anhänger und versucht so, am Holz alles zu nutzen. Gerne geht er auch individuell auf die Wünsche seiner Kund*innen ein und entwirft Unikate. Da aktuell noch alle …