Museum lädt zum Aktionstag

Am 31. Oktober 2021 dürfen sich alle Interessierten über einen neuen Aktionstag von 11 bis 16 Uhr im Niederrheinischen Museum in Kevelaer freuen. Es ist zugleich der letzte Tag der Sonderausstellung „Das will ich sehen! Filmplakate aus 8 Jahrzehnten“, sodass sich ein Besuch spätestens an diesem Tag lohnt. Passend zur Ausstellung werden verschiedene Workshops und Führungen angeboten.

So heißt es um 11 Uhr „Stars und Sternchen – Ikonen des Filmplakats“ und um 12.30 Uhr „Kunstobjekt im Filmpalast – Was es mit der Werbung auf sich hat“.

Gegen 14.30 Uhr wird eine Kurator*innenführung von Dr. Corinna Wodarz angeboten, die durch ihre selbst konzipierte Ausstellung führt und dabei einen anderen Blick auf die einzelnen Objekte ermöglicht.

Parallel darf ab 11 Uhr in Workshops für Klein und Groß gemalt und gestaltet werden und der Verein für Museumsförderung bietet in Zusammenarbeit mit dem Museumsteam einen großen Bücherverkauf an. Neben alten Ausstellungskatalogen werden gebrauchte Bücher zu den unterschiedlichsten Themen zum Verkauf bereitstehen.

Zum Abschluss des Tages werden zwei Taschenlampenführungen von Indra Peters, der Museumspädagogin des Museums, angeboten. Um 16.30 und 17.30 Uhr heißt es dann „Licht aus – Spot an!“. Gerne hierzu eine eigene Taschenlampe mitbringen.

3-G-Regel

Wie gewohnt können die Besucher*innen die Sonder- und Dauerausstellungsbereiche kostenfrei besuchen. Um eine Anmeldung zu den kostenfreien Führungen, ebenso zu den Taschenlampenführungen wird am Tag selbst ab 10 Uhr an der Kasse des Museums gebeten. Wenn Plätze frei sind, dürfen sich aber auch Kurzentschlossene den Gruppen anschließen. Es gelten die aktuellen Bestimmungen, sodass beim Besuch der Ausstellungen und bei einer Teilnahme an Führungen und Workshops ein Nachweis über eine Genesung, Impfung oder Testung vorzuweisen ist. Kinder unter 12 Jahren gelten als getestet.