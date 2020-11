Dass Paul Schaffers leidenschaftlicher Fußballfan ist, ist nicht nur an den Geißbock- Symbolen an der Garage und im Garten zu sehen. Im Keller hat der 63-jährige Geschäftsführer der Welbers Kieswerke GmbH zahlreiche Utensilien seines Vereins aufbewahrt, wo er mit seinen Jungs früher auch Fußball geguckt hat. Mit dem jüngeren seiner beiden Söhne, der in Siegen studiert und Ende des Jahres in seine Firma mit einsteigt, geht er immer wieder zu den Spielen. „Man hat jetzt gemerkt, dass da was fehlt“, bekennt er gerne. Mit dem Ältesten geht das mit dem Fußballbesuch nicht – denn der studierte Physiker ist wissenschaftlicher Assistent an einer Uni in Finnland.