Mit einem Fest auf dem Dorfplatz wurde das Jubiläum zelebriert 25 Jahre Bürgerbus Twisteden gefeiert

Vorsitzender Klaus Fahrenholz (2. v.l.) und die für 25 Jahre Fahrdienst geehrten Gründungsmitglieder Angelika Kobsch, Franz Heckens, Peter Brünken, Brigitte Paduschek, Gertrud Schmitz, Marianne Wolf (v.l.) Foto: DdB

Der Verein „Bürgerbus Twisteden“ wurde im Oktober 1995 gegründet und nach einigen Monaten Vorbereitungszeit startete am 2. Mai 1996 um 14.40 Uhr die erste Fahrt des neuen Bürgerbusses von Twisteden nach Kevelaer. Nötig wurde dies, als der öffentliche Nahverkehr wegen der geringen Resonanz den Betrieb auf der Strecke eingestellt hatte.

Bis auf einige Wochen Corona-Pause während des Shutdowns fährt der Bürgerbus seitdem zuverlässig 14 Touren am Werktag, 4 Touren am Samstag. In den 25 Jahren seines Bestehens sind die Fahrer*innen rund 1.500.000 Kilometer an über 7100 Tagen gefahren und haben 730.000 Fahrgäste befördert. Eine stolze Bilanz, die Klaus Fahrenholz, 1. Vorsitzender des Vereins, am vergangenen Samstag auf dem Dorfplatz in Twisteden vorstellte, wo das Jubiläum gefeiert wurde.

63.000 Fahrgäste pro Jahr

In seiner Rede brachte Fahrenholz viel Interessantes zur Sprache: 12 Fahrerinnen und 26 Fahrer stehen dem Bürgerbus-Verein zur Verfügung, das Durchschnittsalter der Fahrer*innen betrage 63,2 Jahre. Rund 63.000 Fahrgäste werden pro Jahr befördert, in der Corona-Zeit seien rund 30 Prozent der Gäste ferngeblieben. Seit 2020 ist nicht mehr die NIAG, sondern die Stadtwerke Kevelaer Inhaberin und Betriebsführerin: „Man hat uns dort gut aufgenommen und wi…