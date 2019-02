Seit Mitte Januar ist der Laden des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Kevelaer nicht mehr in der Amsterdamer Straße 18, sondern in der Amsterdamer Straße 25 zu finden. Doch auch wenn die Straße gleich geblieben ist, ein Umzug ist immer mit viel Stress, Arbeit und Aufwand verbunden. Vor allem geschultert wurde dieser Kraftakt von Andrea Aengenheyster und ihrem Mann, die in tage- und wochenlanger Arbeit mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern – auch zwischen Weihnachten und Neujahr - fleißig Kisten packten, transportierten und das neue Ladenlokal liebevoll einrichteten.