Das KB war zu Besuch bei Hobby-Imker Timo Wystrach Hoch-Zeit der Bienenvölker

/ von Geertje Wallasch

Hobby-Imker Timo Wystrach schaut nach seinen Bienenvölkern. Foto: gee

Timo Wystrach sorgt sich nicht nur um seine Bienenvölker. Er hilft auch anderen Imkern, wenn diese in Nöten sind. Gerade jetzt im Mai und Juni ist die Hoch-Zeit der sehr aktiven Bienen. Die Bienenstöcke von Wystrach befinden sich im Tierpark Weeze, auf dem Heider Hof in Weeze, in Keylaer auf dem Hof der Familie Baumgärtner sowie auf dem Naturhof Kevelaer der Familie Berendsen-Schmitz. Hier konnte das KB die Kontrolle der arbeitenden Bienen direkt vor Ort miterleben. Zum Schutz wurden Kopfbedeckungen benutzt, die gut zugeschnürt werden können, damit keine Biene sich verirrt und sticht. Im Gesicht seien die Stiche besonders schmerzhaft, erklärte Timo Wystrach.

Seine “Damen”

Und dann begann auch schon die akribische Kontrolle. Sehr genau schaute sich Wystrach die einzelnen Rahmen an, in denen die Bienen ihre Waben bauen. In den einzelnen Kästen hängen jeweils ca. ein Dutzend Rahmen, die alle kontrolliert werden müssen. Der Imker war zufrieden, als er bemerkte, dass die Bienen weniger schwarmfreudig waren als in den letzten Tagen. Während seiner Arbeit spricht er mit seinen „Damen“, wie er die Bienen nennt.

Selbst bei dieser sehr gewissenhaften Tätigkeit schaute Wystrach einmal auf sein Handy, als dieses sich bemerkbar machte. Gerade an diesem Tag war ein Bienenvolk geschwärmt, das von Wystrach wieder eingefangen wurde. Daraufhin war er so erschöpft, dass das KB-Treffen auf dem Naturhof um eine Stunde verschoben werden musste. Ruhe und Gelassenheit seien wichtig für die Kontrolle der Bienenstöcke, sagte er. Das möchte Wystrach unbedingt einhalten.

Wystrach ist sehr naturverbunden und betreibt die Imkerei seit sieben Jahren al…