Geschäftsführer Christian Beerden ist zufrieden, dass er in Kevelaer bei „art mobil“ künftig das Angebot an Elektrofahrzeugen erweitern kann. Nachdem er an seinem Standort im Jahr 2012 mit Ford und Smart startete, finden sich nun auch Fahrzeuge von Hyundai auf dem gut 10.000 Quadratmeter großen Verkaufsgelände in Kevelaer. Beerden ist überzeugt, dass Elektromobilität vor allem hier im ländlichen Raum eine große Rolle spielt, weil die Gegebenheiten für die Nutzung optimal seien...