Nach einer Coronapause treffen sich die Kochfreunde wieder Kochkünste und Gaumenschmaus in Kevelaer

Die Kochfreunde beim – na klar: kochen! Foto: DdB

„Kochen ist eine Kunst und keineswegs die unbedeutendste.“ Dieses Zitat von Startenor Luciano Pavarotti haben sich besonders die Kochfreunde Kevelaer auf ihre Fahne geschrieben. 2007 gegründet, treffen sie sich in der Regel jeden Monat zum gemeinsamen Kochen und Dinieren. Von 17 bis 23 Uhr etwa werden dann in der Küche der Antonius-Grundschule teils ausgefallene Gerichte ausprobiert und in fröhlicher Männerrunde verspeist. Fast eineinhalb Jahre mussten die Kochfreunde nun wegen Corona pausieren.

Nun war es dann aber wieder so weit. Unter Löffelführung von Josef Coenen waren eine Woche vorher die Aufgaben verteilt worden und nun ging es an die Umsetzung des anvisierten Viergängemenüs. Bis auf Franz-Josef Verheyen, der verhindert war, waren die Kochfreunde komplett und freuten sich auf den ersten gemeinsamen Kochabend nach langer Zeit.

Das Auge isst mit

Theo Janßen machte sich an die geeiste Gurkensuppe und setzte mit viel Mühe zum Detail die geräucherte Forelle mit geröstetem Sesam, Zwiebeln und Kräutern in Ringform hinein. Präsident Jürgen Ingenkamp hatte sich Butterfly-Garnelen auf Orangengelee mit Kartoffelchips und Aioli-Sauce vorgenommen. Das Orangengelee war beim Ausstechen mit Dreiecksform noch zu weich, aber kurz gefrostet war Jürgen Ingenkamp dann mit dem Resultat zufrieden. „Das Auge isst ja bekanntlich mit!“ Zwei Schnittlauchröllch…