Auszeichnung der Sparkasse

Die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze wurde jetzt für ihr starkes gewerbliches und wohnwirtschaftliches Förderkredit-Neugeschäft des Jahres 2019 mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Ausschlaggebend für den Erfolg waren sowohl das Neugeschäftsvolumen als auch die Anzahl der vermittelten Förderzusagen. Vorstandsmitglied Stefan Eich nahm mit einem Experten-Team aus der Kreditberatung der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, das maßgeblich Anteil an diesem Erfolg hatte, die Auszeichnung durch Vertreter der NRW.Bank entgegen. Ein großer Anteil des Fördervolumens floss in gewerbliche Investitionen und Projekte zur Energieeffizienz sowie sozialer Infrastruktur. Eich: „Diese Auszeichnung unterstreicht unsere langjährigen Bemühungen und Erfolge beim Wachstum unseres Kreditgeschäfts sowohl bei den Privatkunden als auch bei Firmen- und Gewerbekunden. In knapp zehn Jahren ist das Kundenkreditvolumen um 76 Prozent gestiegen. Wir freuen uns daher sehr über eine wiederholte Auszeichnung – diesmal bezogen auf das Förderkredit-Neugeschäft.“ Andre Verhoeven, Leiter Firmen- und Gewerbekundenberatung: „Wir unterstützen unsere mittelständischen Unternehmenskunden durch die aktive Einbeziehung von Fördermitteln, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Im Rahmen einer individuellen und ganzheitlichen Kundenberatung ermitteln wir gemeinsam die für den Kunden ideale Kombination von verschiedenen Finanzierungsbausteinen und nutzen dabei auch besondere Förderprogramme. Für dieses Ergebnis möchten wir uns bei unseren Kunden herzlich bedanken. Ohne das uns entgegengebrachte Vertrauen hätten wir diese Auszeichnung nicht erhalten – vielen Dank.“