Freudestrahlen bei der Sparkasse wegen gelungener Fusion

Freudestrahlend konnten Projektleiter „Technische Fusion“ Georg Tönnissen und sein Stellvertreter Jürgen Gembler bereits am Sonntag um 15.00 Uhr melden: „Technische Fusion abgeschlossen, alle Systeme laufen einwandfrei. Kundschaft und Mitarbeitende können auf alle erforderlichen Systeme zugreifen.“ Die monatelangen Vorarbeiten waren am Wochenende in einen weiteren Kraftakt gemündet: Rund 50 Mitarbeitende, vor allem in der Organisationsabteilung, aber auch in den Marktbereichen hatten gemeinsam mit dem Rechenzentrum „Finanzinformatik“ die Datenzusammenführung der Sparkassen Rhein-Maas und Goch-Kevelaer-Weeze umgesetzt und dann am Sonntagnachmittag getestet, ob alle Systeme einwandfrei liefen.

Georg Tönnissen: „Aufgrund verschiedener Testläufe und der umfangreichen Vorarbeiten waren wir zuversichtlich, dass es keine Probleme geben würde, aber gespannt ist man natürlich doch. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, die an der Technischen Fusion mitgewirkt haben und so vorzeitig die Umstellungsarbeiten abschließen konnten.“

Ab jetzt werden über 250.000 Konten in einem einheitlichen Datenbestand geführt und die Kundinnen und Kunden können jetzt in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas ihre Bankgeschäfte führen, unabhängig davon, in welcher der beiden Fusionssparkassen das Konto eröffnet wurde.

Und auch im Kunden-Service-Center ist man gespannt: Unter 02821 7110-0 stehen Mitarbeitende der Sparkasse Rhein-Maas jetzt allen Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Bankdienstleistungen zur Verfügung. Für Anliegen rund um die Fusion ist hier eine gesonderte Hotline unter 02821 7110-7110 geschaltet.

Beratungspunkt Kevelaer

Und auch in den Marktbereichen Goch, Kevelaer und Weeze rechnet man in den ersten Tagen mit vermehrten Kundenfragen und hat für Fusionsfragen spezielle Beratungspunkte eingerichtet. Carsten Ostendorp, Leiter des Marktbereichs Goch: „Fragen rund um die neue Kontonummer, eine neue Sparkassen-Card oder die Zugänge zum Online Banking oder zu Umstellung bei der Sparkassen-App haben in den letzten Tagen vor dem Umstellungsstichtag deutlich zugenommen. Insgesamt gehen unsere Kundinnen und Kunden aber gelassen mit der Umstellung um, viele haben auch unsere Empfehlung beherzigt und haben sich im Vorfeld bereits mit ausreichend Bargeld versorgt.“