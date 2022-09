Überschrift

Seit jeher engagiert sich die Sparkasse Rhein-Maas für das Gemeinwohl vor Ort. Zusätzlich bietet sie in den letzten Jahren ihrer Kundschaft immer mehr Produkte zum Thema Nachhaltigkeit an. So wurde gemeinsam mit dem Fondsanbieter Deka zum Start des Zusammenschlusses der Sparkassen Rhein-Maas und Goch-Kevelaer-Weeze Anfang Juni ein entsprechendes Anlageprodukt aufgelegt. Dieser Fonds konzentriert sich ausschließlich auf Unternehmen, die klimafreundlich aufgestellt sind. Sparkasse und Deka hatten zum Start der Aktion versprochen, 45 Kindergärten im Geschäftsgebiet mit einem Bausatz „Insektenhotel“ weiter an das Thema Umwelt heranzuführen.

Die Nisthilfen wurden vom Naturschutzzentrum Kleve konzipiert und in den Werkstätten der Lebenshilfe Rees hergestellt. Die Bausätze wurden so geplant, dass die Kinder in den Einrichtungen von Anfang an eingebunden werden können. Angefangen mit der Montage der Bausätze, über das Bestücken mit Zubehör, bis hin zu interessanten Beobachtungen beim Einzug der ersten Insekten und Wildbienen, kommen die Kinder mit den Themen Natur- und Umweltschutz in Berührung. Als erste „Wohnungseinrichtung“ für das „Hotel“ spendiert die Sparkasse zusätzlich je einen Bienenstein und jeweils 250 Pappröllchen. In der Montageanleitung sind weitere Informationen und Hilfestellungen rund um das Thema „Nisthilfen“ aufgeführt.

Stellvertretend für alle Kindergärten überreichten die Marktbereichsleiter Carsten Ostendorp (Goch) und Rainer Janßen (Kevelaer und Weeze) drei Bausätze an den Integrativen Kindergarten „Wiesenzauber“ aus Kevelaer, das Familienzentrum „Bullerbü“ aus Weeze und den Kindergarten „Zipfelmütze“ aus Pfalzdorf.

„Mit den Nisthilfen möchten wir bereits die Kinder auf die Notwendigkeit von Naturschutz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz hinweisen und unseren Beitrag in diesem Bereich leisten“, erklärt Carsten Ostendorp die Motivation der Sparkasse.

Rainer Janßen ergänzt: „Nachdem im Frühjahr bereits 15 Kindergärten mit einem Bausatz Nisthilfe ausgestattet wurden, erhalten jetzt weitere 45 Einrichtungen in allen Marktbereichen der Sparkasse einen solchen Bausatz“.

Die Sparkasse wird in den kommenden Wochen Kontakt zu den Kindergärten im gesamten Geschäftsgebiet aufnehmen und die Verteilung über ihr Geschäftsstellennetz organisieren.