Am Samstag, 30. Juni 2018, um 12.50 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Ford Focus die B9 in Fahrtrichtung Kevelaer. Im Einmündungsbereich zur Gelderner Straße wollte sie nach links auf die Gelderner Straße abbiegen und beachtete dabei nicht den in Gegenrichtung fahrenden 38-Jährigen, der mit seinem VW Passat die B9 in Fahrtrichtung Geldern befuhr. Durch die Kollision wurde der Passat gegen einen Opel Astra geschleudert, dessen 36-jähriger Fahrer verkehrsbedingt im Einmündungsbereich der Gelderner Straße zur B9 wartete.

Die Fahrerin des Ford wurde der stationären Behandlung zugeführt, fünf weitere Personen der beteiligten Fahreuge erlitten leichte Verletzungen. Die B9 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.