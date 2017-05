28 neue Auszubildende am Fachseminar für Altenpflege

Bereits am 1. April 2017 haben 28 ambitionierte und motivierte Auszubildende ihre Ausbildung zum examinierten Altenpfleger am Fachseminar für Altenpflege in Kleve gestartet, darunter auch zwei Auszubildende, die an Kevelaerer Einrichtungen tätig sind.

Das Fachseminar für Altenpflege vermittelt theoretische Grundlage nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und begleitet die Auszubildenden durch die spannende Zeit der Ausbildung. In ihren Ausbildungsbetrieben können die Auszubildenden die erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Neben Erfahrungen in ihren Ausbildungsbetrieben lernen die Auszubildenden im Rahmen der dreijährigen Ausbildung während ihrer Praxiseinsätze auch den Versorgungsbereich der ambulanten bzw. stationären und der psychiatrischen Versorgung kennen.

Ottmar Ricken (Geschäftsführer Katholische Karl-Leisner-Pflegehilfe), Alexander Noack (Geschäftsbereichsleiter Senioreneinrichtungen Katholische Karl-Leisner-Pflegehilfe), Andrea Huisman (Leitung pflegeberuflicher Bildung Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft) und Silke Lemken (Leiterin Fachseminar für Altenpflege) freuen sich, die neuen Auszubildenden begrüßen zu können:

Johanne-Kathrien Adebahr (Kloster Residenz Till – Moyland, Bedburg Hau), Marina Adler Seniorenhaus (Burg Ranzow, Kleve), Sarah Barth (Clivia Pflegezentrum, Kleve), Julia Bömler (Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster, Kleve), Jaqueline Braam (Häusliche Pflege Gabriele Jansen, Kleve), Julia Clausmeyer (St. Josef – Haus für Senioren, Kleve), Jasmin Ekinci (Alten- und Pflegeheim Mühle Keeken), Claire Erhardt (St. Helena – Haus für Senioren und Menschen im Wachkoma, Kalkar), Kathrin Gorisen (Gebomed, Goch), Karolina Heberle (Seniorenzentrum Franziskus-Haus, Kleve), Samantha Hendricks (Seniorenzentrum St. Nikolaus, Kalkar), Vanessa Hermens (Josefshaus – Haus für Senioren, Goch), Sabrina Hetzel-Sachnik (Caritas Mobile Pflege Emmerich), Nadine Hühnlein (Josefshaus – Haus für Senioren, Goch), Laura Ingenhaag (Hildegardishaus – Haus für Senioren, Goch), Katharina Janssen (Altenwohn- und Pflegeheim Petrusheim Weeze), Maren Janssen (St. Marien- Haus für Senioren, Kalkar), Jacqeline Kolfertz (Bruderschaft zu Unserer Lieben Frau, Goch), Alyssa Lelaj (Regia Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Julia Luipers (Seniorenzentrum Willibroardhaus, Kleve), Tiana Meder (Regina Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Adil Mednouni (Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster, Kleve), Ellen Christine Pontkees (Seniorenzentrum St.- Elisabeth-Haus, Xanten), Anna Rettke (Gebomed, Goch), Ines Rogmann (Seniorenzentrum Franziskus Haus, Kleve), Jannine Sattler (St. Josef – Haus für Senioren, Kleve), Verena Verfürth (Pflegezentrum der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft, Kalkar), Patrick Walterfang (Seniorenresidenz zum Tiergarten, Kleve).