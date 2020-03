Absolut nichts war an diesem Abend normal in der Gaststätte „Zuhause bei Hoffmann“ auf der Weberstraße in Hamminkeln-Dingden. Denn statt Hunderter Fans, die ihnen enthusiastisch zujubelten und sie zu Höchstleistungen animierten, standen gerade mal acht Techniker und Kameraleute im Raum, um dem Konzert der Bocholter Formation „Trio Má“ zuzuhören. Über einen zusätzlichen Screen im Nebenraum erhielten das Personal und die Inhaber der Gaststätte die Chance, das Ganze exklusiv „live“ mitzuerleben.