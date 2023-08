Startschuss fürs Berufsleben

Acht junge Menschen haben Anfang August ihren beruflichen Weg bei der Volksbank an der Niers begonnen. Neben sieben angehenden Bankerinnen und Bankern startet in diesem Jahr auch erstmal ein dualer Student im Studiengang Business Administration. Die neuen Kolleginnen und Kollegen wurden an ihrem ersten Tag von Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, Personalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns herzlich begrüßt.

Während der Einführungstage werden alle Berufseinsteigenden gemeinsam die Abteilungen und Prozesse der Bank besser kennenlernen.

Die angehenden Bankkaufleute in Ausbildung werden nach und nach alles rund um die genossenschaftliche Finanzberatung lernen und zahlreiche Einblicke in die Abläufe erhalten. Auch die internen Abteilungen wie beispielsweise die Kreditabteilung und das Marketing werden besucht. Der Berufsschulunterricht, Projektwochen und der ergänzende überbetriebliche Unterricht runden die Ausbildung ab.

Das duale Studium bei der Volksbank hat im Vergleich einen etwas anderen Fokus: Der praktische Teil konzentriert sich auf die internen Abteilungen – beim Studiengang Business Administration fallen darunter unter anderem das Vertriebsmanagement und das Controlling. Natürlich lernt der Student im Verlauf der nächsten dreieinhalb Jahre auch die Beratung und den Service als das Kerngeschäft der Bank kennen. Das Hochschulstudium an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management ist mit zwei Tagen pro Woche in den Arbeitsalltag integriert, ohne begleitende Berufsausbildung.

Weitere Informationen zur Ausbildung und dem dualen Studium bei der Volksbank an der Niers gibt es unter: www.vb-niers.de/schueler. Für 2024 gibt es noch freie Plätze.