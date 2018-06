Als Daniel Quartier auf die Idee kam, wie er am Ende des Tages in seinem Gastronomiebetrieb weniger Essensreste wegwerfen müsste, hatte er ein besonderes Vorbild vor Augen: „Ich habe das damals in der Fernsehshow „Höhle der Löwen“ gesehen und bin darüber darauf gestoßen. Da wurde die App ,Too good to go‘ vorgestellt“, schildert der Inhaber des Restaurants „CurryQ“ an der Hauptstraße.



Als Daniel Quartier auf die Idee kam, wie er am Ende des Tages in seinem Gastronomiebetrieb weniger Essensreste wegwerfen müsste, hatte er ein besonderes Vorbild vor Augen: „Ich habe das damals in der Fernsehshow „Höhle der Löwen“ gesehen und bin darüber darauf gestoßen. Da wurde die App ,Too good to go‘ vorgestellt“, schildert der Inhaber des Restaurants „CurryQ“ an der Hauptstraße.

Ob es sich aber lohnen würde, Partnerbetrieb dieses Startups zu werden und eine solche App überhaupt hier vor Ort einzuführen, da beschlichen den 32-Jährigen zu Beginn doch ziemliche Zweifel. „Das hörte sich gut an, aber ich habe gedacht, das klappt nur in Großstädten wie in Berlin oder Hamburg – das funktioniert hier niemals.“

Im März als Erster im Kreis Kleve gestartet

Der Grundgedanke aber faszinierte ihn zu sehr: Über den abendlichen rabattierten Verkauf vo…

