Als Botschafterin der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ freut sich die Unternehmerschaft Niederrhein über mehr als 150 gepackte Schuhkartons aus der Region. Der Arbeitgeberverband hatte im Aktionszeitraum vom 9. bis 14. November 2022 als Annahmestelle fungiert und Besuch von vielen engagierten Menschen bekommen.

„Es war schön zu sehen, wie rege sich die Niederrheiner beteiligt haben“, resümiert Kirsten Wittke-Lemm, Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein. „Jeden Tag sind neue Schuhkartons gebracht worden, alle liebevoll verziert und bunt geschmückt. Das war richtig rüh- rend.“ Die Beteiligung reichte von Privatpersonen über Kindergärten bis hin zur niederrheinischen Wirtschaft. „Denn unter dem Motto ‚Liebe lässt sich einpacken‘ hatten wir natürlich auch unsere Mitgliedsunternehmen zur Teilnahme aufgerufen.“

Freude für bedürftige Kinder

Bei der Geschenkaktion der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ geht es darum, bedürftigen Kindern in Osteuropa zu Weihnachten Wertschätzung und Freude durch einen mit nützlichen und schönen Dingen gefüllten Schuhkarton zu schenken. „Eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützt haben“, sagt Carina Meier-Hedde. Die stellvertretende Vorsitzende der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein hatte als Chief Human Resources Officer des Spezialchemiekonzerns ALTANA in Wesel gleich die ganze Personalabteilung zur Teilnahme animiert. „Wir haben uns bei Kaffee und Waffeln in der Kantine getroffen und gemeinsam die knapp 50 Schuhkartons bestaunt, die die Kolleginnen und Kollegen liebevoll gepackt hatten“, erinnert sie sich an das besinnliche Beisammensein, das für die Personalerinnen und Personaler mit dem Gefühl ausgeklungen sei, „die Welt gemeinsam ein Stückchen besser gemacht zu haben“.

Auch für die INOVYN Deutschland GmbH in Rheinberg sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, einem Kind durch eine Spende eine schöne Weihnachtszeit zu bereiten, betont Geschäftsführer und Werkleiter Fabiano Cerchiari de Oliveira. „Die soziale Verantwortung ist Teil unserer Kernwerte hier bei INEOS Inovyn in Rheinberg, daher haben wir uns auch über die Einladung zur Teilnahme an dieser von der Unternehmerschaft Niederrhein geleiteten Initiative gefreut. Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest.“

Zur Gestaltung ihrer Schuhkartons hatten alle Päckchenspenderinnen und -spender vorab Geschlecht und Alter des Kindes ausgewählt und ihre Kartons anschließend mit einer bunten Mischung aus Kleidung, Hygieneartikeln, Spielzeug, Schulmaterialien und originalverpackten Süßigkeiten gefüllt.