Kevelaerer Straßen präsentieren sich bei Nacht der Trends

Am Samstag, 18. September 2021, ist es wieder soweit: die Wallfahrtsstadt Kevelaer steht bei der „Kevelaerer Nacht der Trends“ ganz im Zeichen des Einzelhandels. Bis 22 Uhr lautet das Motto „Fashionistas und Trendsetter aufgepasst“: Welche Farben trägt man im Herbst? Was sind die angesagten Accessoires der Saison? Was hat sich eigentlich in der Welt der Unterhaltungstechnik getan? Die „Kevelaerer Nacht der Trends“ gibt Antworten auf all diese Fragen und vieles mehr.

Die Straßen werden illuminiert, verschiedene Händlerpräsentationen finden statt und insgesamt vier Modenschauen in Kevelaerer Modehäusern warten auf Interessierte. An diesem Abend gibt es neben einem kulinarischen Angebot auch ausreichend Zeit, um mit den Kevelaerer Einzelhändler*innen ins Gespräch zu kommen und sich über die neuesten Trends zu informieren.

Popcorn, Zuckerwatte und jede Menge Mode