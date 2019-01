Laura Martens, 31 Jahre, verheiratet und Mutter zweier Kinder, steht mit beiden Beinen mitten im Leben. Die Kevelaererin, die als Tanzpädagogin in Geldern arbeitet, fühlt sich durch die Wirkung von Stråla Yoga, Pop Pilates® und therapeutischen Aroma-Ölen positiv beeinflusst und möchte diese Wirkung für andere zugänglich machen. Es ist ein Traum, den sich die freundliche junge Frau erfüllt, wenn sie am kommenden Samstag um 11 Uhr in der Luxemburger Galerie ihren „Slow Concept Store“ eröffnet und Interessierte aller Altersgruppen hierzu einlädt.