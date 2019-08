Zwei Generationen miteinander verbinden

Als es im Mai zum zweiten Mal hieß: „Herzlich willkommen beim Seniorennachmittag im Kirmeszelt“, war das Zelt auf dem Peter-Plümpe-Platz schon rappelvoll. Vor allem musikalische Unterhaltung unter anderem mit Karl Timmermann und Chrisi Maas sowie Tanzeinlagen der Teenies des VFR lockten am Kirmesfreitag in diesem Jahr viele Senioren ins Zelt – organisiert vom Verein „Kevelaer Live e.V.“. Der Erlös der Veranstaltung geht in diesem Jahr an die Frühförderstelle für den Kreis Kleve gGmbH.

Andrea Klingel, 1. Vorsitzende des Vereins Kevelaer Live, und Frank Leygraf, 2. Kassierer des Vereins, übergaben den Geschäftsführern der Frühförderstelle nun einen symbolischen Check. Über 1000 Euro dürfen sich Geschäftsführer Carsten Otto und die stellvertretende Geschäftsführerin Sonja Barthel freuen. 1000 Euro, die für die Frühförderstelle sehr wertvoll sind und gut investiert werden sollen.

Den Kindern schöne Dinge ermöglichen

Beim Gang durch die Räumlichkeiten der Frühförderstelle in Kevelaer wird schnell klar: In einigen Bereichen besteht durchaus der Bedarf nach Neuerungen. Vor allem zu erneuernde Herde in den kindergerechten Küchen stehen aktuell auf dem Plan der möglichen Investitionen. Auch Gebrauchsgegenstände wie Knete oder Kochutensilien möchten mit der Zeit ausgetauscht werden. Genaue Pläne, in welche Anschaffungen die Spende investiert wird, bestehen noch nicht. Eins ist jedoch klar: „Wir machen tolle Sachen damit, die wir den Kindern sonst vielleicht nicht ermöglichen könnten“, sagt Carsten Otto.

Nachdem sich im letzten Jahr die Bürgerstiftung „Seid Einig“, die hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche unterstützt und fördert, über einen Erlös von 600 Euro freuen durfte, merkten die Veranstalter vom Verein Kevelaer Live in diesem Jahr, dass die Veranstaltung immer besser ankommt. Die Intention hinter dem Seniorennachmittag ist nach Andrea Klingel klar definiert: „Der Gedanke ist, für die Alten was zu machen und das der Jugend zugute kommen zu lassen. Wir wollen zwei Generationen miteinander verbinden.“