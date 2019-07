Geld für den guten Zweck gesammelt

Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums haben Geld gesammelt, was sie nun zur Verschönerung der Flüchtlingsunterkünfte in Kevelaer investieren wollen. Das KvGG wurde kürzlich zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet. Aus diesem Anlass veranstaltete die Schule ein großes Fußballturnier im Hülspark-Stadion. Bei dem Fest sammelten die Schüler unter anderem durch den Verkauf von Kuchen, Aufklebern oder Postkarten Geld.

Diese Woche besichtigten die Schüler verschiedene Flüchtlingsunterkünfte in Kevelaer und Schravelen, um sich einen Überblick zu verschaffen, mit welchen Mitteln man diese schöner gestalten kann. Die Einnahmen der Schüler werden vom „Runden Tisch Flüchtlinge“ (RTF) aus Kevelaer verdoppelt. Gemeinsam mit Mitgliedern des RTF, Guido van Afferen vom Bereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Kevelaer, und Anna Warner, Lehrerin am KvGG, sammelten die Schüler nun Ideen zur Gestaltung. Diese werden in der nächsten Zeit auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, bevor das Geld nach gemeinsamem Beschluss investiert wird.