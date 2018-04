Eintauchen in die geheimnisvolle Welt des Zirkus‘, dabei selbst als Artist die Manege betreten, jonglieren, zaubern, auf dem Seil tanzen oder als Clown die Zuschauer zum Lachen bringen: Wer träumt nicht davon? Den Grundschulkindern des Verbunds aus Overberg- und St.-Norbert-Grundschule wird das alles in dieser Woche ermöglicht.



„Das ist total cool“, rufen Lynelle, Anna, Julia, Lina und Anastasia, die für ihren großen Auftritt in der Zirkusmanege das Seiltanzen einstudieren. Die ersten Schritte auf dem Seil klappen dabei auch schon ganz ausgezeichnet. Insgesamt 235 Kinder von der Overberg-Grundschule Winnekendonk und der St.-Norbert-Grundschule Kervenheim dürfen in dieser Woche echte Zirkusluft schnuppern und dabei aktiv mitmachen.

„Das Zirkusprojekt wird schon seit vielen Jahren an beiden Schulen praktiziert“, erklärt Margarete Wahlen, die im Februar dieses Jahres die Schulleitung an beiden Standorte…

