Das diesjährige Weihnachtsfest dürfte Maria van Meegen wohl in besonderer Erinnerung behalten. „Ja, mich begleitet in diesen Tagen ein ziemlich komisches Gefühl“, gesteht sie mit glänzenden Augen und rührenden Erinnerungen an die vergangenen Wochen. Am 20. Dezember 2019, genau vier Tage vor dem Heiligen Abend, verabschiedete sich Maria van Meegen von ihren Sternen-, Bären-, Gänseblümchen- und Sonnenscheinkindern, die sie 43 Jahre lang im Kevelaerer St. Marien-Kindergarten begleitet hat.