Wer die Bühne der öffentlichen Begegnungsstätte ansah, der fühlte sich auf eine Lichtung im Wald versetzt. Bunte Blüten schwebten durch die Luft und standen am Rand der Bäume und Büsche. Das Bühnenbild des Kindermusical „Die Vogelhochzeit“ ließ Großes von den Kleinen erwarten. Jedes Jahr präsentieren die Sterntaler-Kinder der Elterninitiative Sterntaler e.V. ein Musikstück. Neben dem Vergnügen und der Freude a…



Wer die Bühne der öffentlichen Begegnungsstätte ansah, der fühlte sich auf eine Lichtung im Wald versetzt. Bunte Blüten schwebten durch die Luft und standen am Rand der Bäume und Büsche. Das Bühnenbild des Kindermusical „Die Vogelhochzeit“ ließ Großes von den Kleinen erwarten.

Jedes Jahr präsentieren die Sterntaler-Kinder der Elterninitiative Sterntaler e.V. ein Musikstück. Neben dem Vergnügen und der Freude an den Vorbereitungen und der Vorführung wollen die Eltern so finanzielle Mittel zusammentragen, um die Arbei…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.