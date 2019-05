Vor einem Jahr begannen während der Wallfahrtszeit die einmal monatlich stattfindenden Zwischen-Zeiten-Gottesdienste in der Pfarrei St. Marien, die auf Anhieb sehr gut von Gläubigen aus nah und fern angenommen wurden. Diese besondere Gottesdienstform soll auch weiterhin, bis auf Mai, an jedem 1. Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr in der Beichtkapelle stattfinden.