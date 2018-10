Wettener Reiterverein beteiligt sich an Aktion 1.000 x 1.000

Im Rahmen der Aktion 1.000 x 1.000 hatte der Reit- und Fahrverein von Bredow Wetten e. V. die Schüler und Schülerinnen der beiden ersten Klassen der Twistedener Grundschule nach Wetten auf den Plankenhof (Familie van Husen) eingeladen.

An diesem Tag konnten die Kinder unter anderem lernen, wie man sich im Umgang mit Pferden und Ponys richtig verhält. Dafür wurden die Ponys geputzt und ein Parcours absolviert, in dem den Kindern gezeigt wurde, wie man ein Pferd oder Pony richtig am Strick führt. Auch ein Hufschmied war an diesem Tag auf dem Hof, dem die Kinder neugierig und wissbegierig bei der Arbeit zusahen.

Das Highlight des Tages aber war ein kleiner Ausritt, den jedes Kind, sofern es denn wollte, machen konnte. In einer Gruppe von neun Ponys wurden die Jungen und Mädchen rund um die Felder geführt und konnten den Ausblick vom Pferderücken aus genießen. Es war ein rundum gelungener Tag mit begeisterten Kindern.

Bei der vom Landessportbund initiierten Aktion 1.000 x 1.000 können 1.000 Vereine je 1.000 Euro für neue Anschaffungen erhalten. Voraussetzung ist, dass diese Anschaffungen sinnvoll in eine Veranstaltung für Kinder, Jugendliche oder die Senioren integriert werden können.

Der Wettener Reiterverein hat von dem erhaltenen Betrag mehrere neue Bierzeltgarnituren gekauft, die er zukünftig auf seinen Turnieren und anderen Vereinsveranstaltungen nutzen möchte.