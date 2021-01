Der nächste Schritt

Anmeldung für den 5. Jahrgang im Schuljahr 2021/2022 an der Gesamtschule Kevelaer

In der kommenden Woche können die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgänge der Grundschulen ihre Kinder an der Gesamtschule Kevelaer anmelden.

Um größere Stoßzeiten zu vermeiden und pandemisch-bedingte Hygienemaßnahmen zu gewährleisten, ist eine online-Terminbuchung über die Homepage der Gesamtschule Kevelaer (www.gesamtschule-kevelaer.de) sowie über das Sekretariat (02832 / 93360 oder info@gekw.de) erforderlich.

Die Gesamtschule Kevelaer bietet im Zeitraum von Montag, 1. Februar bis Mittwoch, 3. Februar jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 4. Februar, von 13.30 bis 19 Uhr eine Vielzahl an Terminmöglichkeiten an.

Alle Aufnahmegespräche finden unter strengen Hygienemaßnahmen statt. Ferner wird ausdrücklich gewünscht, dass nur ein*e Erziehungsberechtigte*r gemeinsam mit dem anzumeldenden Kind zur Anmeldung erscheint.

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden gebeten, zur Anmeldung folgende Unterlagen mitzubringen:

· das Anmeldeformular der Gesamtschule Kevelaer,

· den Anmeldeschein der Grundschule,

· das letzte Zeugnis mit der Empfehlung der Grundschule,

· die Geburtsurkunde des anzumeldenden Kindes,

· den Impfpass mit dem Nachweis der Masernschutzimpfung oder einen ärztlichen Nachweis der Maserimmunität,

Alle schulischen Unterlagen stehen auch auf der Homepage der Gesamtschule Kevelaer zum Download bereit.

Bei weiteren Fragen können sich Interesenten unter Telefon: 02832 / 93360 oder per E-Mail (info@gekw.de) an die Gesamtschule Kevelaer wenden.