Der Schleier um den MÄNN-Pokal wurde gelüftet

Zu Beginn jedes Jahres begeht die Antonius-Gilde Kevelaer ihr Patronatsfest. Traditionsgemäß erfolgen dabei nach Bittgang zum Sent Tönnes Hüske an der Walbecker Straße eine heilige Messe in der Antonius-Kapelle, ein gemeinsames Frühstück und eine anschließende Pflichtversammlung.

Präsident Wolfgang Toonen begrüßte dabei die Mitglieder und übergab das Wort an Schießmeister Wolfgang Reykers. Dieser konnte den lang gehüteten Schleier lüften, wer denn den MÄNN–Pokal mit nach Hause nehmen durfte. MÄNN–Pokal Sieger wurde Michael van Bühren mit 44 Ringen. Den Bestschützenpokal, 49 Ringe, konnte Wolfgang Toonen mit nach Hause nehmen.

Der Präsident übernahm danach wieder das Wort und bat die zu Ehrenden an die Bühne. Den Auftakt machte Tobias Aymanns. Er erhielt den Jubelorden für zehn Jahre Mitglied in der Gilde. Zusätzlich bekam er das Silberne Verdienstkreuz des Bundes der historischen Deutschen Schützenbruderschaften für seine Verdienste im Schützenwesen.

Hans Faahsen bekam den Jubelorden der Fahnenschwenker mit der Jahreszahl 20. Markus Holz kann auf 25 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken und erhielt dafür den Jubelorden mit der Jahreszahl 25. Ein Highlight der vortrefflicheren Art folgte mit der Auszeichnung für den Schützenbruder Johann van den Hövel. Er kann auf stolze 65 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Dafür bekam er bei stehendem Applaus aller Anwesenden, den Jubelorden des Bundes.

Letzter im Bunde war Wolfgang Schaffers. Aus den Händen vom Stellvertretenden Bezirksbundes- und Diözesanfahnenschwenkermeister Gerd Stassen erhielt er das St. Sebastianus Ehrenkreuz für seine vielen Verdienste um die St. Antonius-Schützen-Gilde und das Schützenwesen des Bundes der historischen Deutschen Schützenbruderschaften.