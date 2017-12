In Kevelaer wurde am 21. Dezember 2017 auf der Hüls, im Rahmen der Vorbereitung zur Erschließung eines neuen Baugebietes, eine Zehn-Zentner-Bombe erfolgreich entschärft. Es war das Ende eines Ereignisses, das 24 Stunden dauerte und vor mehr als 70 Jahren seinen Ursprung hatte. 24 Stunden, in der viele „Räder“ in Kevelaer auf Hochtour liefen und einen hohen logistischen und personellen Einsatz erforderten.