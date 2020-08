Bei der Grillparty im Garten, einer Auszeit im Pool oder beim gemütlichen Pflaumenkuchen-Essen sind sie oft ungebetene Gäste: Wespen. Sie sind lästig, machen sich am Essen zu schaffen und schwirren vermeintlich bedrohlich um einen herum. Nimmt das Summen im Garten überhand, gehen viele Betroffene auf die Suche nach einem Nest – irgendwo müssen die kleinen Insekten ja schließlich herkommen. Nicht selten stößt man dabei auf ein kleines Erdloch, aus dem die Wespen herauskommen, oder auf Nester unter dem Dach. Was Willi und Hannemie Elbers aus Winnekendonk in ihrem Garten entdeckt haben, scheint jedoch weitaus spannender. In ihrem Garten haben die Wespen ein ganzes Vogelhäuschen eingenommen, von dem inzwischen nicht mehr viel zu erkennen ist.