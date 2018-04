In der Zeit zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 11. April 2018, 8 Uhr, hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Tür einer Pizzeria an der Bahnstraße auf. Im Thekenbereich entwendeten die Täter zwei Kellnerportmonees mit Wechselgeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in die nahegelegene Gaststätte (siehe Kevelaerer Blatt Nr. 15) besteht, kann derzeit nicht gesagt werden.

Hinweise zu Verdächtigen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.