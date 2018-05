Jedes Jahr kommen etwa 800.000 Pilger nach Kevelaer, um bei der „Consolatrix Affictorum“, der „Trösterin der Betrübten“ zu beten. Traditionell vor Pfingsten pilgern auch die Kevelaerer von der Pfarrkirche St. Antonius aus zu Maria Kevelaer und dies, wie es in der Wallfahrts-Chronik als älteste Erwähnung beschrieben ist, seit 1784.

Da verschiedene Brudermeisterstäbe der Bruderschaft der Consolatrix Afflictorum von 1757 bewahrt werden konnten, ist aber davon auszugehen (so Erich Rotthoff, Brudermeister), dass es bereits vor 1784 diese Wallfahrt gab.

Der Ort Kevelaer zählte damals etwa 1.000 Einwohner und der Oratoniaterpater Emmanuel Verkinderen war Pfarrer in St. Antonius. In der unruhigen Zeit, kurz vor der französischen Revolution zog man im September…

