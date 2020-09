Volleyballer und Handballer des KSV starten in die Saison

Im Volleyball geht am kommenden Wochenende die Saison wieder los. Während die Spieler der zweiten Mannschaft sich noch bis zum 27. September 2020 gedulden müssen, steht für Heike Thyssen und ihre Männer das erste Spiel an. Die Vorbereitung verlief natürlich auch bei den Volleyballern alles andere als rund. Aber Trainer und Spieler machten das Beste daraus und mit Online-Training, selbst auferlegten Herausforderungen, Beachvolleyball und zuletzt sehr intensivem Hallentraining wurden die Grundlagen für eine – aus Sicht der Kevelaerer Volleyballer hoffentlich – erfolgreiche Saison gelegt.

Mit Christian Neuendorf konnte sich die Mannschaft auch eine Verstärkung sichern. Der Gelderner Spieler kann schon auf Regionalligaerfahrung zurückgreifen und kann auf allen Angriffspositionen eingesetzt werden.

Der Kader setzt sich zu Saisonstart aus folgenden Spielern zusammen: Robin Broeckmann, Christian Neuendorf, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Mark Ophey, Florian Reschke, Marcel Thyssen, Luca Tönißen, Robin Verhoeven. Zwei Spieler aus dem Kader der letzten Saison, Sebastian Derrix und Marco Bergers, stehen aus privaten Gründen erst mal nicht zur Verfügung. Sie werden aber eventuell im Laufe der Saison die erste oder zweite Mannschaft verstärken. Im Spiel gegen Osterrath muss Heike Thyssen auf Florian Reschke berufsbedingt verzichten.

In den letzten Trainingsspielergebnissen, unter anderem gegen den Oberligisten Würselener SV, zeigten die Spieler um Kapitän Marcel Thyssen eine herausragende Form. Obwohl Heike Thyssen noch sehr viel experimentierte und auf den Positionen rotierte, war nie ein Bruch im Spielfluss zu sehen. Mit diesen positiven Eindrücken geht die Mannschaft sehr selbstbewusst in die Saison und peilt einen Platz im oberen Tabellendrittel an.

Volleyball-Verbandsliga Männer: Osterather TV – Kevelaerer SV (Samstag, 12 Uhr, Städtisches Meerbusch-Gymnasium)

Handball D-Jugend

Auch für die Handball D-Jugend vom Kevelaerer SV geht es wieder los. Die Mannschaft von Trainer Sven Croon geht zur neuen Saison nahezu unverändert an den Start. Nach reichlicher Überlegung wurde beschlossen, die Mannschaft nicht auseinander zu reißen. Somit bildet die bisherige E-Jugend auch das Gerüst der D-Jugend. Das bedeutet allerdings auch, dass einige Spieler, welche eigentlich noch in der E-Jugend spielen könnten, diese Saison sich mit zum Teil deutlich älteren Spielern messen müssen.

Die Vorbereitung verlief natürlich in diesem Jahr sehr außergewöhnlich. War es anfangs, wegen Corona, überhaupt nicht möglich zu trainieren, wurde nach dieser Zeit erst mal im Stadion die Fitness verbessert. Erst in den letzten Wochen kam auch das Spiel mit dem Ball dazu. Da die Mädchen und Jungs aber heiß auf ihren Sport waren beziehungsweise sind, stellten sich schnell Erfolgserlebnisse ein. In zwei Trainingsspielen konnte sich die Mannschaft, sehr zur Freude von Sven, gut präsentieren.

Jetzt wird es am Sonntag ernst. In der Kreisklasse des Handballkreises Wesel trifft die Mannschaft am Sonntag, 6. September 2020, um 13.45 Uhr auf die HSG Wesel. Trainer, Spieler und Eltern sind gespannt, wie sich die Mädchen und Jungs verkaufen werden. Folgende Spieler sind im Kader des KSV: Maximilian van de Loo, Yanic Stolz, Jona Stevens, Tristan Goldkuhle, Jos Thyssen, Matti Bräuer, Leon Wehling, Eric Marquina Kirchesch, Kai Schaffers, Jesper van der Heijden, Elena van Well, Julian Beckmann, Mats Herbe, Fee Rieger, Delal Ayhan. Da die Dreifachhalle des Schulzentrums Hüls aufgrund von Renovierungsarbeiten mindestens bis zum 1. Oktober 2020 geschlossen bleibt, stehen in der Liga erst mal sechs Auswärtsspiele in Folge an.

Handball-Kreisklasse Ruhr mJD: HSG Wesel – Kevelaerer SV (Sonntag, 13.45 Uhr, Schulzentrum Nord 2 in Wesel).