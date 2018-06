Es war schon ein besonderer Moment für Josefine und Albert Hiep, als sie im Zuge ihrer Goldhochzeit an Fronleichnam von den Nachbarn abgeholt wurden. „Wir haben mit 66 Personen im Waldhotel Dicks in Weeze gefeiert“, erinnert sich das Paar gerne an den Moment, als die Nachbarn mit einem mit rotem Stoff verkleideten Tuk Tuk vorfuhren.



Es war schon ein besonderer Moment für Josefine und Albert Hiep, als sie im Zuge ihrer Goldhochzeit an Fronleichnam von den Nachbarn abgeholt wurden. „Wir haben mit 66 Personen im Waldhotel Dicks in Weeze gefeiert“, erinnert sich das Paar gerne an den Moment, als die Nachbarn mit einem mit rotem Stoff verkleideten Tuk Tuk vorfuhren. „Wir sind da durch den Wald, da haben die Leute schon geguckt, mit dem ganzen Autokorso mit den Nachbarn und so“, hatte das Ehepaar seine helle Freude. „Das war eine Überraschung“, meinte der 75-Jährige. „Und ein rundum schöner Tag“, ergänzte seine ein Jahr jüngere Frau.

Zusammengekommen waren die beiden vor über 50 Jahren über ihren Bruder, den Albert aus seiner Schulzeit kannte, und die vielen Besuche bei Bekannten in Straelen, wo Josefine lebte. „Wir haben uns da kennengelernt – und da hat es wohl gefunkt“, erzählt de…

