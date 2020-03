Volksbank an der Niers setzt auf Nutzung der DigitalFiliale

Auch in den Zeiten des Coronavirus ist die Volksbank an der Niers für ihre Mitglieder und Kunden da: „Die Bargeld- und Kreditversorgung steht“, versichert Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag. Allerdings werden ab Montag, 23. März, alle Geschäftsstellen der Volksbank an der Niers für den Kundenverkehr geschlossen. „Wir verstärken mit diesem Vorgehen die Bemühungen zur Eindämmung des Coronavirus“, erläutert Vorstandsmitglied Johannes Janhsen die Maßnahme und ergänzt: „Die Gesundheit unserer Mitglieder und Kunden sowie unserer Mitarbeiter stellt ein hohes Gut dar. Den Appell der Bundesregierung, Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren, nehmen wir ernst.“

Alle Geldautomaten sowie Selbstbedienungsbereiche der Geschäftsstellen stehen wie gewohnt zur Verfügung. Und: „Wir sind weiterhin unter den bekannten Rufnummern telefonisch erreichbar“, stellt Janhsen heraus und verweist gleichzeitig auf das Angebot der DigitalFiliale. Die DigitalFiliale ist jüngst an den Start gegangen und kann viele Finanzanliegen für die Mitglieder und Kunden regeln. Zu erreichen ist die DigitalFiliale telefonisch oder per WhatsApp unter 02831-970 970 oder per E-Mail unter service@vb-niers.de. „Regeln Sie Ihre Gelddinge in diesen Tagen einfach und bequem von zu Hause aus – per Online-Banking, VR-BankingApp oder eben die DigitalFiliale“, empfiehlt Janhsen.

Besonderes Anliegen der Volksbank an der Niers sei es, in diesen Zeiten mittelständische Gewerbebetriebe, Gartenbau, Landwirtschaft und Selbstständige zu unterstützen. „Die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden sich massiv auf die Wirtschaft auswirken und längerfristige Folgen nach sich ziehen“, beschreibt Johannes Janhsen die Situation und bekräftigt: „Auch in dieser schwierigen Situation stehen wir Ihnen als starker Partner zur Seite und geben Ihnen die größtmögliche Hilfestellung.“ Alle Berater der gewerblichen Kunden seien weiterhin für ihre Kunden erreichbar, um schnellstmöglich gemeinsame Lösungen zur Bewältigung der großen Herausforderungen zu entwickeln. Insbesondere gehe es dabei um die kurzfristige Bereitstellung von sinnvollen und erforderlichen Krediten.