KV: kaum Termine

Das NRW-Gesundheitsministerium (MAGS) hatte am Donnerstag angekündigt, dass ab Samstag, 26. Juni, alle Über-16-Jährigen über die nordrhein-westfälischen KVen einen Impftermin im Impfzentrum buchen können. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein weist nun ausdrücklich darauf hin, dass „vorerst kaum Termine“ buchbar sein werden.

Erst wenn das MAGS neue Impfkontingente freigebe, önnen die KV Nordrhein diese im eigenen Buchungssystem freischalten. Dazu komme, dass auch die Kreise und kreisfreien Städte die für sie vorgesehenen Impfdosen erst einmal an den Betrieb ihrer Impfzentren anpassen müssten. Es müsse unter anderem geschaut werden, wie viele Termine in welchem Zeitraum bewältigt werden könnten. Diese Planungen brautchen einen entsprechenden Vorlauf. Beide Vorgänge – die Freigabe der Impfkontingente über das Land NRW sowie die Terminplanung der Kommunen – müssten dann miteinander in Einklang gebracht und von der KV Nordrhein berücksichtigt werden. Es sei laut KV davon auszugehen, dass erst „im Laufe der kommenden Woche“ weitere Termine freigeschaltet werden könnten.