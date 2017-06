Glasfaserausbau in den Ortschaften noch möglich

Seit dem 12. Juni 2017 ist die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser offiziell beendet. Viele Haushalte haben sich bereits für einen Glasfaseranschluss entschieden, doch noch reicht die Beteiligung nicht für einen Ausbau aus.

In einem konstruktiven Gespräch stellte Deutsche Glasfaser dem Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und dem Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns die konkreten Ergebnisse der abgeschlossenen Nachfragebündelung vor. Demnach wurde die 40-Prozent-Marke in keinem Ort erreicht. Aktuell fehlen noch für einen Glasfaserausbau in Winnekendonk 249 Verträge, in Twisteden 59, in Wetten 117 Verträge sowie in Schravelen 27 Verträge.

Deutsche Glasfaser ist aktuell sehr stark im Kreis Kleve mit dem Glasfaserausbau beschäftigt. „Aus diesem Grunde müssen wir all unsere Ressourcen bündeln und fokussieren“, bemerkte Projektleiter Dietmar Rotering. Die Gesprächsteilnehmer haben sich darauf verständigt, die Vertriebs- und Marketing Aktivitäten der Deutschen Glasfaser in Winnekendonk und Twisteden bis zum 17. Juli 2017 zu verlängern und mit Infoständen und Hausbesuchen auch eine Präsenz vor Ort sicherzustellen.

In Wetten und Schravelen stellt die Deutsche Glasfaser ihre Aktivitäten zwar ein, wird aber auf jeden Fall noch unterstützend tätig sein. Hier haben die Bewohner auch noch Gelegenheit, bis zum 17. Juli 2017 die notwendige Vertragsanzahl zu erreichen.

Die Stadtverwaltung Kevelaer sieht durchaus noch die Chance, durch noch mehr Engagement aus der Politik, in den Vereinen und natürlich der Bevölkerung in den Ortschaften insgesamt die gesetzte Marke von 40 Prozent zu erreichen. „Entschlossene Bürger sollten sich zu einer Bürgerinitiative zusammenschließen und mit gezielten Aktivitäten ihre Nachbarn, Freunde und Vereinsmitglieder für Glasfaser begeistern“, empfiehlt Hans-Josef Bruns, Wirtschaftsförderer der Stadt Kevelaer. Die Deutsche Glasfaser hat verbindlich zugesagt, die Bürgerinitiativen aktiv zu unterstützen.

Bis zum 17. Juli 2017 können noch Verträge zu den bekannten Sonderkonditionen abgeschlossen werden. Dies ist sowohl online unter www.deutsche-glasfaser.de als auch an folgenden Servicepunkten möglich:

Infostand Twisteden

Dorfplatz, 47624 Kevelaer

Mittwoch: 14 bis 19 Uhr

Servicepunkt Winnekendonk

Kevelaer Straße 16, 47626 Kevelaer

Donnerstag: 14 bis 190 Uhr

Freitag: 14 bis 19 Uhr

Samstag: 10 bis 15 Uhr