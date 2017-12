Der Kevelaerer Advents- und Krippenmarkt wird auch am letzten Wochenende nochmal viele Programmpunkte aufweisen bevor er dann am Mittwoch mit einem großen Finale endet.

Das Samstagsprogramm beginnt um 14:30 Uhr mit einer Führung durch die Krippenausstellung im Museum, gegen 15 Uhr wird eine Ballettschule aus dem niederländischen Well mit 70 Mädchen einen Flashmob an wechselnden Punkten rund um den Krippenmarkt aufführen. Im Anschluss um 15:45 Uhr und um 16:30 findet das traditionelle musikalische Krippenspiel an der lebenden Krippe unter der Leitung von Karl Timmermann statt. Auch der Kevelaerer Musik- und Gitarrenlehrer Markus Birkhoff wird im Museum gegen 16 Uhr zu hören sein. Der Kevelaerer Theaterchor Niederrhein wird mit einem Programm unter der Leitung von Tom Löwenthal auf der Bühne des Mechelner Platzes auftreten, danach wird ein musikalisches Duo für abendliche Musikbegleitung sorgen. Die tägliche Ziehung der Gewinner der Weihnachtsverlosung findet wieder um 18:30 Uhr statt und auch der niederländische Aktionskünstler wird seinen Adventsengel entstehen lassen und danach zu Gunsten der Stiftung Kerpenkate-Fonds versteigern (Mindestgebot 20 €).

An diesem Abend wird auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit vielen geladenen Gästen in der Basilika sein, um dem Weihnachtskonzert zu lauschen, dass das ZDF Live aufzeichnet. Die Sendung wird an den Weihnachtstagen im ZDF ausgestrahlt.

Am darauf folgenden Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch wird nochmals viel Programm geboten werden, insbesondere das um 18.30 Uhr am Mittwoch stattfindende offene Adventssingen auf dem Kapellenplatz wird den Abschluss einleiten. Hierzu werden eine Vielzahl an Chören aus Kevelaer und der Region teilnehmen, um bekannte Weihnachtslieder anzustimmen. Jeder der möchte kann nach Herzenslust in die Gesänge einstimmen. Die Lieder, Texte und alle Programmpunkte werden in der Programmübersicht auf www.kevelaerer-krippenmarkt.de vorgestellt.

Auf ein großes Gelingen freut sich das Orga-Team des Advents- und Krippenmarktes.