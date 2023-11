30 Jahre Lebendige Krippe

Sie ist nicht die einzige Besonderheit, die der „Kevelaerer Krippenmarkt“, der nach einigen Jährchen als „Advents- und Krippenmarkt“ nun zumindest namentlich wieder die Krippen in den Vordergrund stellt, zu bieten hat. Sie dürfte auch eine der ältesten Attraktionen und gerade in den Anfangsjahren ein Alleinstellungsmerkmal gewesen sein – Nachahmer gibt es ja überall.

Seit 30 Jahren tönen Laute von Esel, Schaf und Ochse aus dem Forum Pax Christi. Zwischen Ausstellern und Tannenbäumen ist die große Holzkrippe aufgebaut, in der lebendige Tiere und lebensgroße Figuren für Aufsehen sorgen. „Die lebendige Krippe ist seit Jahren das Highlight und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf unserem Krippenmarkt in Kevelaer“, sagt Verena Rohde, Leiterin Kevelaer Marketing und Wirtschaftsförderin.

Lebendiges Herzstück

Nicht nur die kleinen Besucher sind immer wieder begeistert vom Herzstück des Marktes. Mehrmals pro Woche wird die Krippe ganz besonders in den Fokus gerückt. Das Krippenspiel von und mit Karl Timmermann begeistert ebenfalls seit vielen Jahren alle Gäste des Krippenmarktes und lässt die Augen der Zuschauenden strahlen. Mit ehrenamtlichen Schauspielern und Schauspielerinnen der Messdienerinnen und Messdiener St. Marien und des Theatervereins 4c gestaltet Karl Timmermann das Krippenspiel. Selbst gesungene Lieder, auffallende Kostüme und ein tolles Schauspiel – all das erwartet die Besucherinnen und Besucher inmitten der Krippen zwischen den Tieren. Das Krippenspiel wird mittwochs von 15 bis 15.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 15.45 bis 17 Uhr aufgeführt.

Umgeben ist die Krippe von liebevoll dekorierten und gestalteten Stände von den Ausstellern im Forum Pax Christi. Gemälde, Kleidungsstücke, Dekorationen, Geschenkartikel, Öle, „fairtrade“- Lebensmittel und religiöse Produkte werden präsentiert. Was auf dem Krippenmarkt natürlich nicht fehlen darf, sind Krippen und entsprechendes Zubehör.

Außerdem gibt es eine Besonderheit für die kleinen Gäste: Weihnachtswerkstatt und Postamt öffnen täglich. In einer weihnachtlich dekorierten Ecke des Forums Pax Christi kann gemalt, gebastelt und gerätselt werden. Außerdem lädt das Postamt dazu ein, weihnachtliche Grüße aus Kevelaer zu versenden. In der Weihnachtswerkstatt finden samstags und sonntags um 13 und 14 Uhr Märchenlesungen statt. Vielleicht ist ja sogar das Kindermaskottchen „KeveLAMA“ zu Besuch.

Auf dem Kapellenplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher eine gemütliche Aufstellung uriger Holzhütten. Seifen, Lederschmuck, Dekorationen, Kleidung, Liköre, Kevelaer-Artikel – für jeden ist etwas dabei. Auch für die Aktion „Ärzte ohne Grenzen“ wird es abermals einen Stand geben. Abgerundet wird das Angebot durch kulinarische Highlights auf dem Kapellenplatz und dem Luxemburger Platz, und zwar täglich bis 21 Uhr. Warme Getränke sind ein Muss – Glühwein, Punsch, Kakao und Co. wärmen und schaffen eine wohlige Atmosphäre. Neben klassischen Gerichten wie Pommes, Currywurst und Bratwurst warten auch Speisen wie Reibekuchen, Schafskäse im Fladenbrot und bayrische Spezialitäten. Verschiedene Süßwaren, Poffertjes und Crêpes runden das gastronomische Angebot ab.

Am Übergang zwischen dem Luxemburger Platz und dem Kapellenplatz laden Sitzgelegenheiten ein, die Vorweihnachtszeit in Kevelaer zu genießen. Stehtische auf dem Kapellenplatz lassen auch Gruppen einen Platz finden. Der Mechelner Platz wird in desem Jahr nicht bespielt und Krippenmarkt-Fans werden in diesem Jahr zudem eine Bühne vermissen – sie wurde aus Kostengründen eingespart. Für Unterhaltung sollen nach Angaben des Kevelaer Marketings deshalb „mehrmals pro Woche“ Gruppen sorgen, „die auf dem Markt musizieren“. Kinder können sich auf eine Kindereisenbahn am Arche Noah Brunnen freuen.

Nicht nur die Hütten und Waren der Aussteller sind ein echter Hingucker, auch die stimmungsvolle Beleuchtung rund um den Platz und in den Bäumen laden zum Verweilen ein. Bunte Baumkronen, funkelnde Äste, Lichterketten an den Hütten sowie eine schön beleuchtete Kerzenkapelle machen den Markt besonders. „Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Beleuchtungselemente eingeplant, um eine schöne Atmosphäre auf dem Markt zu schaffen“, sagt Hendrik Görtz, Leiter Kultur und Konzert- und Bühnenhaus.

Weihnachtsverlosung UVK

Die beliebte Weihnachtsverlosung der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK) findet in diesem Jahr ebenfalls statt. Jeden Freitag und Samstag wird im Forum Pax Christi die Lostrommel gerührt und es gibt von Kevelaerer Unternehmen Gutscheine zu gewinnen. Sonderpreise werden am letzten Samstag auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“ verlost.

Mit der Veranstaltung „Zauberhaftes Kevelaer“ gibt es am 10. Dezember ein weiteres Highlight in der Zeit des „Kevelaerer Krippenmarktes“. Bereits zum zweiten Mal erobern märchenhafte Figuren und Magier die Innenstadt. Zwischen 12 und 19 Uhr laufen Schmetterling, Zauberer und Drache durch Kevelaer. Licht-Jonglage und Feuerkünstler präsentieren ihre beeindruckenden Shows. Zauberer und Magier verblüffen mit ihren spektakulären Tricks. Im Niederrheinischen Museum können Besucherinnen und Besucher von jung bis alt zwischen 12 und 16 Uhr Zauberstäbe, Feenflüge, Drachenhelme, Königskronen und Fantasy-Masken basteln. Die Geschäfte öffnen zum Sonntags-Shopping von 13 bis 18 Uhr die Türen. „Nicht nur für Kinder ist dieser Tag ein wunderschönes Erlebnis. Auch Erwachsene können in eine märchenhafte Welt abtauchen“, verspricht Lisa Verhoeven, Leitung Events.

Krippenmarkt

In weniger als vier Wochen startet der „Kevelaerer Krippenmarkt“ in der Innenstadt. Der gemütliche Markt lädt vom 1. bis 20. Dezember 2023 zum Shoppen, Bummeln und Genießen auf den Luxemburger Platz, den Kapellenplatz und in das Forum Pax Christi ein. Montag bis Freitag sind die Hütten und Stände von 13 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Gastronomie hält ihre Türen bis 21 Uhr offen und verpflegt die Besucher mit heißen Getränken und leckeren Speisen.