Kevelaerer Krippenmarkt mit 2G

Die Vorbereitungen für den „Kevelaerer Krippenmarkt“ laufen seit Wochen und der Aufbau hat auch bereits begonnen und schreitet voran. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Veranstalter hat sich laut einer Pressemitteilung von Montagnachmittag dazu entschlossen, dass der Markt unter Berücksichtigung der 2G-Regel stattfinden wird. “Die lebensgroße Krippe mit lebendigen Tieren im Forum Pax Christi, das Gastronomieangebot auf dem Mechelner Platz und die zahlreichen Stände mit weihnachtlichen Artikeln sorgen vom 27. November bis zum 19. Dezember dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers für adventliche Stimmung in der Kevelaerer Innenstadt”, verspricht die Abteilung “Tourismus & Kultur” als Organisatorin.

Hygienemaßnahmen

Damit sich die Besucher*innen auf dem Kevelaerer Krippenmarkt “rundum wohl und sicher fühlen und ihren Bummel über den Markt genießen können”, müsste Besucher*innen die 2G-Regel (geimpft, genesen) erfüllen. Für den Kauf von Artikeln oder den Verzehr von Speisen oder Getränken auf dem Krippenmarkt werde ein Bändchen benötigt. Dieses solle nach Kontrolle des Impfausweises oder Genesungsbelegs in der Tourist Information im Rathaus oder direkt vor Ort an der Krippenmarkt-Info oder dem Stand des Marktmeisters auf dem Luxemburger Platz ausgegeben werden. Die Kontrolle des Bändchens erfolge dann direkt am Stand durch den jeweiligen Aussteller oder Anbieter. Trotz der 2G-Regel empfiehlt der Veranstalter das Tragen einer medizinischen Maske, um sich selbst und andere Besucher*innen zu schützen.

Das geplante Bühnenprogramm könne in diesem Jahr leider nicht stattfinden, dafür könnten Besucher*innen aber das traditionelle Krippenspiel im Forum Pax Christi anschauen. Dieses finde in der Zeit des Krippenmarktes immer samstags und sonntags um 15.45 Uhr und 16.30 Uhr statt.

Aktuelle Informationen