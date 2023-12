Tolle Angebote für Kevelaer-Fans

Adventszeit und Krippenmarkt gehören einfach zusammen! Gebrannte Mandeln und Lebkuchen naschen, einen Glühwein trinken, stimmungsvoller Musik lauschen und das Funkeln und Glitzern der festlichen Beleuchtung genießen. Für Besucherinnen und Besucher des Kevelaerer Krippenmarktes bieten verschiedene Aussteller allerlei Leckereien, Dekorations- und Geschenkideen an – Vorfreude aufs Fest inklusive.

Geschenke aus Kevelaer

Auch die Tourist Information ist wieder mit einem Stand auf dem Krippenmarkt vertreten. Für Kevelaer-Fans hält das Team vom Kevelaer Marketing eine Auswahl an netten Geschenkideen für jeden Geldbeutel bereit. Von A wie Aufkleber bis Z wie Zuckerstange sind viele kleine Überraschungen zu Weihnachten dabei. Auch die begehrten Kevelaerer Christbaumkugeln werden wieder zum Verkauf angeboten. „Diese sind bereits in den letzten Jahren sehr gut bei den Gästen sowie Bürgerinnen und Bürgern angekommen und waren schnell vergriffen“, verrät Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Daher hat sich das Team vom Kevelaer Marketing auch für dieses Jahr etwas überlegt. „Nach dem Gradierwerk und der Gnadenkapelle haben wir für die diesjährige Neuauflage als Motiv den Wasserturm ausgewählt“, verrät Julian Binn, Mitarbeiter beim Kevelaer Marketing.

Womöglich wird der lokale Weihnachtsschmuck noch zum Sammlerstück für Kevelaer-Fans werden. Im Forum Pax Christi freuen sich die jüngsten Krippenmarkt-Besucher neben der lebensgroßen Krippe mit lebendigen Tieren auch auf die Kinderecke. Dort darf nach Herzenslust gemalt, gebastelt oder – sofern nicht schon geschehen – ein Brief ans Christkind oder eine Postkarte an Freunde und Verwandte gestaltet und beim „Weihnachts-Postamt“ abgegeben werden. Als weiteres Highlight werden an den ersten drei Wochenenden im Dezember, samstags und sonntags, jeweils um 13 Uhr und 14 Uhr weihnachtliche Kurzgeschichten vorgelesen. Dieses Beschäftigungsangebot macht den Krippenmarkt-Besuch für die ganze Familie zu einem entspannten vorweihnachtlichen Erlebnis.