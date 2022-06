Weitere Aktive für den Krippenmarkt gesucht

Na, ist es denn schon wieder soweit? Noch nicht ganz, aber die Hälfte des Jahres ist immerhin schon wieder vorbei. Und die Vorbereitungen für den diesjährigen Kevelaerer Krippenmarkt laufen auch in den Sommermonaten auf Hochtouren. Plätze wurden ausgemessen, das Konzept überdacht und erste Gespräche mit den Aussteller*innen des Marktes geführt. Bewerbungen für Standplätze werden ab sofort entgegengenommen.

In diesem Jahr findet der Krippenmarkt vom 26. November bis 18. Dezember 2022 statt. Die Gastronomie-Meile auf dem Mechelner Platz hält bis zum 30. Dezember ihre Türen offen (außer an den Weihnachtstagen). Der Markt selbst wird Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein. Die Gastronomie lädt mit Bühnenprogramm zum Schlemmen bis 21 Uhr ein.

Mehr Gastro und mehr Handwerk

Um den Markt attraktiver und größer zu gestalten, sucht das Kevelaer Marketing neue Aussteller*innen. „Durch die Baustelle am Kapellenplatz waren wir in 2021 platzmäßig sehr eingeschränkt. In diesem Jahr können wir eine größere Fläche nutzen und somit den Markt erweitern“, sagt Verena Rohe, Leiterin des Kevelaer Marketing. Auch soll das Angebot im Forum Pax Christi ausgedehnt werden. Auf der gastronomischen Meile kann ebenfalls mehr Platz geschaffen werden.

„Wir möchten Kunstschaffenden, Handwerkern, Floristen oder auch Gastronomen die Möglichkeit geben, Teil unseres Marktes zu werden und die Vielfalt des Angebotenen zu erweitern“, sagt Lisa Verhoeven, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketing.

Im Internet unter www.kevelaer-tourismus.de finden interessierte Aussteller*innen ein Bewerbungsformular.